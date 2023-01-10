Нам это не нужно. У Зеленского исключили затягивание войны с РФ

Несмотря на то, что западные партнеры считают, что в войне, которую начала Россия против Украины, время на стороне Киева, затягивать войну никто с украинской стороны не собирается.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Василию Голованову на YouTube .

"Очень коротко и очень четко. Первое, война закончится в 2023 году. В течение 2023 года. Это важно, потому что для нас затягивание – очень плохой сценарий", – сказал Подоляк.

Он рассказал, что затягивание этой войны остается нужным только для РФ. По его словам, в результате большей длительной войны россияне хотят существенно снизить интенсивность боевых действий.

"Именно для этого они попробовали это фейковое "временное прекращение огня". Это как раз была попытка зайти в уменьшение интенсивности войны", - подчеркнул советник главы ОП.

Он объяснил, что во время "перемирия" оккупанты хотели зафиксировать позиции, чтобы потом там укрепиться, а через 2-3 месяца зайти туда было бы крайне опасно.

"Нам это не нужно", – добавил Подоляк.