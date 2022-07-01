"Нам сказали, що Україна нападе", - окупант розповів, як обстрілював мирних людей
Полонений окупант розповів про те, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як зізнається СБУ загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата "нападу" України на РФ - 26 лютого.
"23 числа одержали наказ про висадку на території України. 24 лютого висадились. Аргументували це тим, що 26 лютого Україна мала напасти на нас. І що цією висадкою ми припинили напад", - розповідає він слідчим СБУ.
Після того, як окупант потрапив у полон, він "різко" змінив своє ставлення. Уродженець Криму говорить СБУ, що нібито "не знав" куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.
Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод підписав рапорти-відмови від участі у "спецоперації". Але командування знову відправило їх в Україну.
І вже після цього солдат, який "відмовився" продовжувати війну - здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки - "нічого не знав" про це.
Нагадаємо, СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій в Чернігській області.
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