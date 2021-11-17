Нам – 8 років, вам – 8 айфонів: Moneyveo запустила акцію до дня народження

Вісім щасливчиків отримають айфони останньої моделі, взявши участь у новій акції від фінтех-компанії Moneyveo, присвяченій її 8-річчю. А щоб увійти до числа переможців, користувачам необхідно оформити кредити на сторінці акції до 30 листопада та дочекатися результатів розіграшу.



Тішити клієнтів подарунками з нагоди свого дня народження для лідера онлайн-кредитування Moneyveo вже стало традицією. Турбота про користувачів – customer centric стратегія, якої компанія дотримується від початку заснування. І в 2021-му команда підтвердила відданість своїм цінностям.

Згідно з умовами суперакції, у Moneyveo розіграють 8 iPhone 13 серед клієнтів, які оформлять кредити Smart чи Comfort на суму від 7000 грн. Акція стартувала 11 листопада та завершиться о 23:59 30 листопада поточного року. Розіграш призів відбудеться 7 грудня 2021 року. Переможців оберуть у рандомний спосіб, а відео опублікують на YouTube-каналі Moneyveo. Щасливчикам додатково зателефонують.

З нагоди дня народження комерційний директор Манівео Максим Параска розповів, завдяки чому компанія досі утримує лідерство у своїй ніші.

«Щоб бути першими, потрібно ставити перед собою високі планки, не боятися нових викликів і бути драйвером змін у своїй сфері. За 8 років ми реалізували купу ідей та планів і справді стали крутими. Та головне наше досягнення – це наші клієнти, їхня довіра до компанії і визнання. Ми навчилися їх чути і знаємо, як робити щасливими. А найкраще заохочення для наших Красав – звісно, цінні призи. Цього разу подаруємо щасливчикам 8 стильних iPhone 13, адже вони того варті!», – прокоментував Максим Параска.

Лише за останній місяць компанія підготувала для своїх клієнтів ряд акційних пропозицій. Так, до 30.11 за кожного нового користувача, приведеного в сервіс, можна отримати 700 грн на двох та виграти один із двох iPhone 12. До 15.11 діє акція, в рамках якої розіграють 5 ігрових приставок Sony PlayStation 5. У листопаді стартувала ще одна масштабна акція «500 000 грн на шопінг»: п'ятеро переможців отримають по 100 000 грн на святковий зимовий шопінг.

Крім того, користуватися сервісом стало ще зручніше, адже з недавнього часу в ньому можна обміняти знижку на кредит, отриману в іншій фінансовій компанії, на більшу.

Нагадаємо, фінтех-компанія Moneyveo розпочала свою діяльність у 2013 році. Вона перша на фінансовому ринку запропонувала українцям зручну послугу кредитування онлайн у режимі 24/7. Ця пропозиція кардинально трансформувала ринок, адже люди змогли брати додаткові кошти під процент у рази простіше та швидше.

Сьогодні Moneyveo – велика продуктова фінтех-компанія, яка надає свої фінансові послуги й на азіатському континенті. У компанії найбільша частка на українському ринку, що підтверджує її звання лідера сфери небанківського споживчого кредитування.