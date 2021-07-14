Податковий законопроект може залишити підприємства без кредитів, - економіст
Норма законопроекту №5600, згідно з якою податкова зможе забирати у заставу майно у компанії, яка має податковий борг, потенційно небезпечна. Так, компанії, майно яких потрапило у заставу, не зможуть брати банківські кредити та брати учать у державних тендерах, що фактично позбавляє їх права на нормальну роботу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економічного експерта Сергія Серветника.
"Ця норма вводить ряд обмежень, які виникнуть у бізнесу. По-перше, неможливо взяти кредит в банку. І я взагалі сумніваюся, як буде діяти програма президента 5-7-9%, коли податкова обмежить бізнесу право звертатися за кредитом. Також бізнес не зможе брати участь у комерційних і інших державних тендерах - тому що його насправді основні засоби будуть у податковій заставі", - пояснив експерт.
Саме тому законопроект має бути серйозно доопрацьований, зазначив Серветник, а дія цієї норми - звужена до певного кола підприємств.
"Компромісна пропозиція для того, щоб відпрацювати цей механізм на рівні і оцінки основних засобів, і судових процедур, - наприклад, обмежити застосування цього механізму саме суб’єктами, які здійснюють виробництво і реалізацію підакцизних товарів. І якщо він спрацює, потім ми матимемо більше аргументів для того, щоб його розширювати", - резюмував Серветник.
Як відомо, Верховна рада підтримала законопроєкт №5600 про підвищення податків, попри критику бізнесу та міжнародних асоціацій.
Так, голова комітету з розвитку підприємництва СУП Андрій Єрашов заявив, що податкові зміни, запропоновані урядом, підвищують повноваження контролюючих органів, що збільшить тиск на бізнес.
Своєю чергою адвокат, голова податкового та корпоративного відділу в ASA GROUP Юлія Федосюк заявила, що норми проєкту №5600 дають податковій службі надзвичайні повноваження, яких у неї бути не повинно.
Про те, який вплив податкові плани Кабміну матимуть не тільки на великі компанії, але й на звичайних громадян і малий бізнес - читайте в статті РБК-Україна.