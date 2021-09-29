Податковий закон в довгостроковій перспективі призведе до збитків для всієї країни, - нардеп

За його словами, зараз, коли пік світових цін на залізну руду пройдено, підприємствам української видобувної галузі доводиться боротися з конкурентами з Китаю і Бразилії, де собівартість видобутку руди нижче, а сама руда - кращої якості.

"Я довгі роки працював на металургійному підприємстві. І я прекрасно знаю, наскільки складно зводити кінці з кінцями, і виходити хоча б в нульову рентабельність. Це зазвичай збиткова історія. Тобто, на сьогоднішній день металургія не так маржинальна", - пояснив Магера.

Він підкреслив, що законопроект №5600 - не про розвиток економіки, а лише про фіскалізацію, яка не дасть результатів навіть у короткостроковій перспективі. У довгостроковій же перспективі підвищення податків обернеться кризою в металургійній галузі, який відіб'ється на суміжних галузях.

"У металургійній галузі працюють сотні тисяч людей. Але ще більше працює в суміжних галузях. Тому що ця галузь також забезпечує роботою транспортників - "Укрзалізницю" і морські порти, а також ремонтників, підприємства по металообробці, виробників вогнетривів і багато інших. Тобто, це задіяна величезна частина економіки країни. І кризові явища, які будуть посилюватися при такій податковій політиці держави, приведуть неминуче до загальнодержавних втрат. В цьому я переконаний", - заявив Магера.

На його думку, подібний підхід призведе лише до того, що кризові явища посиляться не тільки в металургійній галузі, а взагалі в промисловості країни.