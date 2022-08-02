ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Податкову амністію можуть продовжити до березня 2023 року, - Марченко

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 серпня 2022 20:03
Податкову амністію можуть продовжити до березня 2023 року, - Марченко Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні податкову амністію можуть продовжити до 1 березня 2023 року. Відповідний законопроект вже пройшов профільний комітет Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка для "УНІАН".

Зазначимо, згідно із законом, нинішня податкова амністія повинна завершитися в наступному місяці.

"Вважаю абсолютно правильним продовжити процедуру податкової амністії. Комітет з питань фінансів податкової та митної політики підтримав нещодавно рішення пролонгувати цей процес до 1 березня 2023 року. Але це вже знаходиться в компетенції Верховної ради, яка повинна розглянути це питання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в рамках податкової амністії громадяни України можуть добровільно задекларувати свої активи. Йдеться про ті активи, які не були легалізовані. На таке майно потрібно заплатити податок в 5%, на закордонне - 9%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Марченко Податки
NEWS
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими