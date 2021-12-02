Від податкового законопроекту постраждають всі українці, - економіст

Він проаналізував текст і з’ясував, що законопроєкт, попри численні запевнення влади, погіршить фінансовий стан мільйонів пересічних громадян, а також представників малого та середнього бізнесу, для яких підвищилися податки. Водночас, бізнес олігарха Ігоря Коломойського від проекту жодним чином не постраждає.

"Якщо подивитися процедуру голосування за законопроект №5600, стає очевидним: єдиною відхиленою стала правка №97. Влада відразу оголосила про чергову перемогу у боротьбі з олігархатом. Однак, якщо проаналізувати зміст відхиленої поправки, то стає зрозумілим: її відхилили, захищаючи інтереси головного лялькаря та бенефіціара нинішньої влади - пана Коломойського", - підкреслив економіст.

Кушнірук пояснив: правка №97 встановлювала єдині підходи до оподаткування залізної та марганцевої руди (прив'язка до індикативних цін у Китаї з коригуванням на доставку). У разі її ухвалення ГЗК пана Коломойського (Марганецький, Покровський) платили б на 20 млн доларів на рік більше, ніж зараз. Адже, за фактом, зараз вони платять рентні платежі від внутрішньої ціни на марганцеву руду між ГЗК та феросплавними заводами Коломойського, а ця ціна - зовсім не ринкова. Тож Коломойський і надалі платитиме до бюджету копійки.

"Причин для подібної вибірковості багато. Але найбільш вагомим є факт активного союзництва президента та одіозного олігарха, який переховується від правоохоронних органів США, обікрав нашу державу на сотні мільярдів гривень, і зупинятися не збирається. Тим більше, що фактів, які підтверджують цей союз та пограбування держави в його інтересах, більш ніж достатньо, починаючи від "Центренерго", "Енергоатому", "Укрнафти", "Нафтогазу" та "Великим будівництвом" і закінчуючи проектом "Великий вагон", який, якщо олігарху вдасться його проштовхнути, принесе йому ще близько 100 млрд грн", - висловив переконання економіст.