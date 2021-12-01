Із налогового закону виключили марганцеву руду Коломойського, - нардеп

Як пояснює нардеп, закон містить норми, які свідчать про вибірковість влади при підході до оподаткування, в тому числі - у питаннях надрокористування.

"Дивіться самі. В законі, який начебто писався, щоб наповнювати держбюджет за рахунок надрокористувачів, обклали рентою залізні рудники Ахметова. При цьому Коломойського, який монопольно добуває марганцеву руду, - "забули", - констатує Гончаренко.

Він також висловив переконання, що весь закон №5600 був написаний задля того, щоб захищати інтереси Коломойського, тож президенту Зеленському не варто називати його елементом боротьби з олігархами.

"Зеленському треба, як то кажуть, або хрестик зняти, або труси надіти. Хоч прилюдно не називати цей закон "антиолігархічним". І визнати нарешті, що весь цей закон написаний тільки заради того, щоб Коломойський і надалі отримував свої мільярди з кишень українців. А пан президент, як вірний Санчо Панса, забезпечить йому максимальний захист і відсутність податків", - резюмував Гончаренко.