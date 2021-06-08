Податкова служба США має намір відстежувати операції в криптовалюті

Конгрес США повинен надати податковій службі країни повноваження для збору даних про операції з криптовалютами на суму від 10 тисяч доларів. Обсяг ринку віртуальних валют перевищив 2 трлн доларів.

Про це в ході слухань в фінансовому комітеті Сенату Конгресу заявив глава Служби внутрішніх доходів США Чарльз Реттінг.

"Нам потрібні повноваження від Конгресу для збору даних про перекази криптовалют на суму понад 10 тисяч доларів", сказав Реттінг.

За його словами, збір цієї інформації "критично важливий", оскільки зараз США часто стали стикатися з викликами через те, що більшість переказів в криптовалютах знаходиться поза увагою податкової служби. Реттінг зазначив, що капіталізація ринку віртуальних валют сьогодні перевищує 2 трлн доларів.