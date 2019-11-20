Податкова поліція фабрикує нову справу проти "Софт Оіл", - власник компанії

Податкова поліція відкрила нову сфабриковану справу проти компанії "Софт Оіл". Про це журналістам директор компанії "Софт Оіл" Дмитро Олійник, повідомляють "Подробности-ТВ".

На думку юристів, це чергова спроба рейдерської атаки на дорогоцінний вантаж вартістю 7 млн доларів.

"Буквально минулого тижня я був на допиті. Суть справи полягає в тому, що я нібито вкрав у самого себе масло. На сьогоднішній день за мною постійно стежать. Отримую погрози в свою адресу. За цим стоїть Сергій Пеньков (перший заступник голови Дніпропетровської ДФС, - ред.)", - повідомив Олійник.

У травні в порту Миколаєва танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, вартістю понад 7 млн доларів. Імпортувала масло дніпровська компанія "Софт Оіл". Як зазначають адвокати "Софт Оіл", масло належить компанії і нікуди не вибувало з її власності компанії. Тому, навіть події, як кримінального злочину не відбулось, і що розслідувати в даному випадку - невідомо.

"Ні компанія "Софт Оіл", ні її власники, ні керівники, ні колишні власники - ніхто не звертався до прокуратури з заявою про скоєння цього злочину, так як його не було здійснено. Постраждалих у даному кримінальному провадженні немає. Але прокуратура і податкова міліція вперто продовжують в даному випадку щось розслідувати", - зазначив адвокат Андрій Слюсар.

Як відзначають журналісти, незважаючи на виграні судові процеси, компанія "Софт Оіл" не може отримати доступ імпортованого базового масла, яке підприємство закупило півроку тому. Нагадаємо, тоді дніпровські податківці заарештували вантаж.

Більш того, в червні 2019 рок одного з керівників компанії, Кирила Суворова викрали і насильно утримували майже місяць. Невдовзі журналісти з'ясували: організувати "викрадення" міг перший заступник начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Сергій Пеньков.

"Ми могли його кудись вивезти, закрити в підвалі. Але розуміємо, що завтра це буде розворот за нас, що ми його там погано утримали. Тому просто селимо його на базу відпочинку на околиці Дніпра. І він просто там живе", - заявив тоді Пеньков.

Як зазначив активіст Бондарчук, незважаючи на акції протесту з боку, Пеньков продовжує обіймати свою посаду.

"Він, можливо подав, чи подавав документи на участь у конкурсах Служби безпеки України. Це також свідчить про те, що він у схемі в системі, і поки він сидить на важелях і може певним чином впливати на цю ситуацію або активно в ній брати участь - блокувати діяльність підприємства - доти і безлад. Правоохоронні органи, в тому числі, контролюючі, - зовсім блокують своєю бездіяльністю і слабким бажанням розібратися в ситуації активності", - зазначив Бондарчук.

Як відзначають журналісти, свою позицію компанія "Софт Оіл" неодноразово доводила в судах. Остаточним рішенням Миколаївського апеляційного суду встановлено, що в діях директора компанії не було правопорушення. Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпра підтверджено незаконність обшуку і вилучення олії, проведеного податковою міліцією, але досі ніхто не покараний. Чому Державне бюро розслідувань, яке могло б встановити справедливість в ситуації, зволікає - питання риторичне, йдеться у сюжеті.

Раніше повідомлялося, що в червні 2019 рок одного з керівників компанії, Кирила Суворова "викрали і насильно утримували" майже місяць працівники Дніпропетровської податкової міліції.

"На нас виходили посередники, як ми розуміємо, від Пенькова і пропонували допомогу у вирішенні проблеми за істотну подяку. Але я відкинув такий формат вирішення проблеми і жорстко вимагаю повернути Кирила і залишити компанію в спокої", - заявив тоді власник компанії Дмитро Олійник.