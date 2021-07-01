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Податкова амністія для українців. Рада розблокувала підписання закону

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Україна, Четвер 01 липня 2021 13:10
Податкова амністія для українців. Рада розблокувала підписання закону Фото: Рада розблокувала підписання закону про податкову амністію в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання закону про так званої податкової амністії для українців. Тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Нардепи не підтримали жоден проект постанови про скасування результатів голосування за закон. Всього в Раду внесли 11 таких проектів - №№5153-П - 5153-П-10.

Тепер законопроект може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, парламент прийняв цей законопроект у середині червня. Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде добровільною. І буде поширюватися не на всі гроші.

Так, Рада 30 березня прийняла в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульової декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.

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