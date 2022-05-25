Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни

Всі податкові пільги, введені з початку війни, необхідно скасувати. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для бізнесу зроблено достатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Марченка під час телемарафону.

"Вважаю, що треба повернути всі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли, тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію", - заявив Марченко.

Він обґрунтував це тим, що уряд потребує грошей для фінансування армії.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада дозволила перехід бізнесу з оборотом до 10 млрд гривень на єдиний податок за ставкою 2%. Крім того, були скасовані всі митні платежі, в тому числі для ввезення автомобілів громадянами.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо війна Росії проти України затягнеться на три-чотири місяці, то доведеться підвищувати податки.

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