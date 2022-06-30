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Податки на імпорт повертаються. Безмитне розмитнення авто скасовується з 1 липня

Фото: розмитнення авто без мит скасовується з 1 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 1 липня повертаються раніше скасовані мита, акцизи і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроект №7418.

Норми закону

Верховна рада прийняла урядовий законопроект 21 червня. Зараз він знаходиться на підписі президента, а основні його норми набудуть чинності з 1 липня.

Закон відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Причини повернення податків

Уряд подав законопроект про поновлення податків на імпорт в кінці травня. За оцінкою Кабміну, до цього часу було ввезено 119 тисяч автомобілів, податкова пільга склала 13 млрд гривень, тобто близько 110 тисяч гривень на кожен автомобіль.

До 1 липня всього без мит буде ввезено 240 тисяч автомобілів. В останні дні у пунктах пропуску на кордоні утворилися величезні черги з авто.

Крім того, пільги позбавляли бюджет надходжень 3,5 млрд гривень митних платежів від підприємств і ФОПів. Міністр фінансів Сергій Марченко неодноразово закликав повернути все на податки на імпорт.

Скасування списку товарів критичного імпорту

У НБУ вважають, що закон про відновлення податків на імпорт товарів створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.

Список товарів критичного імпорту переглядався у бік збільшення 18 разів. Сьогодні він містить близько 90% від усіх товарних категорій.

У НБУ вважають, що відновлення мит і податків на імпорт товарів і послуг є важливим кроком на шляху до повернення здатності валютного ринку для самобалансування. Зокрема, це підтримає подальше відновлення виробництва в Україні і дозволить обмежити темпи зростання імпорту, який тисне на валютний ринок, і на міжнародні резерви України.

Крім того, зростуть щомісячні надходження до бюджету. За оцінками Міністерства економіки, вони збільшаться на 3,5 млрд гривень на місяць.

Нагадаємо, в березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Також закон звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

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