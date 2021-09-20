Податки та імпорт енергоносіїв: що впливатиме на курс долара цього тижня

"Найближчим часом курс гривні залишиться в тому ж коридорі із імовірним незначним ослабленням через збільшення імпорту та високі ціни на товари його енергетичної складової", - додав він.

За його словами, на ринку спостерігається зростання попиту від імпортерів, який компенсується експортерами завдяки високим цінам на експорт продукції АПК.

"А от вже цього тижня відбуватимуться щомісячні платежі з податків, які можуть підтримати гривню", - додав він.

Як зазначив аналітик, валютний ринок залишається досить добре збалансованим і минулого тижня особливих коливань не спостерігалося. Курс гривні переважно коливався в межах 26,6-26,7 грн/долар попри перевагу попиту серед клієнтів банків на іноземну валюту. Але такий клієнтський дисбаланс покривався банками, і навіть НБУ майже щодня виходив із мінімальним обсягом інтервенцій та купував в середньому по 5 млн долар на день. Загалом НБУ викупив 20 млн доларів, пропустивши лише четвер. Тож у підсумку гривня укріпилася на 0,4% до 26,62 грн/долар.