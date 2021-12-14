ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Податок на доходи та виведений капітал: у Раді готують новий "великий законопроект"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 грудня 2021 13:59
Податок на доходи та виведений капітал: у Раді готують новий "великий законопроект" Фото: нардеп Данило Геманцев (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Верховній раді України готують великий податковий законопроект, яким вводиться усічений податок на виведений капітал і пропонується знизити податок на доходи. Його мають зареєструвати до кінця 2021 року.

Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева для "Інтерфакс-Україна".

"У нас є великий законопроект про оподаткування доходів. Хочемо знизити оподаткування доходів і фізосіб, і юросіб, і ввести податок на виведений капітал, усічено, як у Польщі. Також розширити декларування доходів, дати більше податкових відрахувань громадянам", - зазначив він.

За його словами, такий закон може запрацювати з 2023 року. Крім того, документ пропонує врегулювати оподаткування додаткової роботи.

"Це коли ти просто реєструєшся в "Дії" і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами. За це податок тільки 5%, без ЄСВ", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київ пообіцяв МВФ не вводити податок на виведений капітал замість податку на прибуток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данило Гетманцев Податки
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках