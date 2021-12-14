Податок на доходи та виведений капітал: у Раді готують новий "великий законопроект"

У Верховній раді України готують великий податковий законопроект, яким вводиться усічений податок на виведений капітал і пропонується знизити податок на доходи. Його мають зареєструвати до кінця 2021 року.

Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева для "Інтерфакс-Україна" .

"У нас є великий законопроект про оподаткування доходів. Хочемо знизити оподаткування доходів і фізосіб, і юросіб, і ввести податок на виведений капітал, усічено, як у Польщі. Також розширити декларування доходів, дати більше податкових відрахувань громадянам", - зазначив він.

За його словами, такий закон може запрацювати з 2023 року. Крім того, документ пропонує врегулювати оподаткування додаткової роботи.

"Це коли ти просто реєструєшся в "Дії" і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності. Наприклад, таксувати вечорами. За це податок тільки 5%, без ЄСВ", - додав Гетманцев.