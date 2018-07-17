Готівковий курс долара в продажу знизився до 26,28 грн/долар

Курс євро підвищився ще на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу знизився на 3 копійки - до 26,28 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки - до 26,11 гривень за долар. Порівняно з даними 16 липня курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,92 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 - 26,23 (25,40 - 26,25 - 16 липня), продажу 26,20 - 26,80 (26,22 - 26,80 - 16 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1135 (26,1396 - 12 липня), продажу - 26,2875 (26,3184 - 16 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,73 (30,00 - 30,71 - 16 липня), продажу - 30,65 - 31,42 (30,58 - 31,50 - 16 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4745 (30,4126 - 13 липня), продажу - 30,9228 (30,8987 - 16 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,140 (2,800 - 4,145 - 16 липня), продажу - 3,450 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 16 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,847 (3,844 - 12 липня), продажу 4,250 (4,262 - 16 липня) за 10 рублів.