Готівковий курс долара в продажу перевищив 27,75 грн/долар

Євро подорожчав на 18 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 серпня 2018 року, об 11:10 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 17 копійок - до 27,76 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,45 гривень за долар. Порівняно з даними 15 серпня курс євро в продажу зріс на 18 копійок - до 31,72 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,90 - 27,73 (26,90 - 27,48 - 15 серпня), продажу 27,56 - 27,99 (27,47 - 27,95 - 15 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,4519 (27,3333 - 15 серпня), продажу - 27,7690 (27,5920 - 15 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,55 - 31,53 (30,37 - 31,27 - 15 серпня), продажу - 31,45 - 32,10 (31,15 - 31,85 - 15 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,0978 (30,9469 - 15 серпня), продажу - 31,7236 (31,5475 - 15 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,080 - 15 серпня), продажу - 4,050 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 15 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,706 (3,712 - 15 серпня), продажу 4,213 (4,210 - 15 серпня) грн за 10 рублів.