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Принадлежали Вооруженным силам РФ. Кабмин одобрил изъятие истребителей МиГ-25

Киев, Пятница 06 октября 2023 18:50
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Принадлежали Вооруженным силам РФ. Кабмин одобрил изъятие истребителей МиГ-25 Иллюстративное фото: Кабмин одобрил изъятие российских истребителей МиГ-25 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров одобрил предложение изъять истребители-перехватчики МиГ-25 и другое имущество россиян в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Правительство одобрило проект указа президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) о введении в действие решения СНБО о принудительном изъятии имущества государства-агрессора и его резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", - сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что согласно проекту указа главы государства, изъять, в частности, планируют:

  • около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн;
  • нефтеналивной танкер;
  • более 300 грузовых и легковых автомобилей;
  • автоцистерны;
  • строительную технику;
  • авиационные двигатели.

"Также будут изъяты 7 МиГ-25 Вооруженных сил РФ в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам", - отмечают в Минэкономики.

Это решение будет введено в действие после соответствующего указа президента.

Арест российского имущества

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина активно проводит арест и изъятие российского имущества.

В частности, сегодня, 6 октября, суд наложил арест на корпоративные права в Украине, которые принадлежали подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

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