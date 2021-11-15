Накопичувальна пенсія: скільки доведеться відраховувати із зарплати

"Запропонували таку модель: 1% платить роботодавець - з ЄСВ на рахунок людини. Далі людина добровільно зі своєї зарплати сплачує 1%. Це відбувається за принципом автозапису: людина автоматично підключається як платник внеску на свою користь, але може в будь-який момент відмовитися. На рахунки людей, які не відмовляться сплачувати внески власним коштом, держава сплатить ще 1% стимулюючого внеску", - повідомила вона.

Як зазначила міністр, людина, яка сплатить 1% від своєї заробітної плати, отримає 3% на власний рахунок, а людина, яка відмовиться сплачувати внески зі своєї зарплати, отримає 1%.

"Зараз Міністерство фінансів розглядає можливість збільшити розміри внесків від держави. Зокрема, додатково до запропонованої моделі додати ще 1% обов’язкового внеску від держави. А стимулюючий внесок на користь тих, хто сплачує зі своєї зарплати, передбачити в розмірі 100% внеску, сплаченого людиною, з максимальним обмеженням 3% від середньої заробітної плати", - додала Лазебна.