Як накопичити на подорожі на пенсії

Мені 35, хочу подорожувати в старості. У що вкласти гроші

Старість, як в Європі - мрія, напевно, кожного українця. Але дай бог, щоб хоча б кожен сотий після 60, не працюючи, мав гроші не тільки на велику тріаду "їжа-ліки-комуналка", а й на прочісування Пінакотеки з галереєю Уффіци, і на стаканчик сангрії на набережній десь у Валенсії .

Що в Україні з пенсіями

У лютому прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль анонсував початок переходу до накопичувальної системи пенсій. За попередніми оцінками, він займе 10-15 років. Хороша новина: до кінця року пенсії в Україні будуть підвищувати аж кілька разів.

Не зупиниться уряд і наступного року: для збільшення допомоги Пенсійний фонд отримав з бюджету понад півтрильйона гривень.

Надихає? Як подивитися ... Пенсії в 2-3 тис, навіть після підвищень, виглядають дуже блідо у порівнянні навіть із середньою зарплатою - 10 727 гривень за підсумками минулого року, за даними Укрстату. На життя рантьє навіть дуже скромного рівня явно не вистачить. До того ж, коли завершиться перехід на накопичувальну пенсію, до цієї пенсії нинішнім 35-річним залишиться всього нічого.

Які ж інструменти довгострокового накопичення у нас тоді залишаються? Розглянемо їх у порядку зростання непривично для більшості пересічних громадян.

Що не так з депозитами і валютою

Ставки провідних банків за вкладами стартують від 6% річних і в окремих випадках доходять до 10%. Але, як завжди, діє правило: чим вища доходність - тим менше надійність і більше додаткових умов. І це в той час, коли інфляція в Україні знову розганяється і до кінця року може досягти тих же 10% тільки за офіційними даними (споживча інфляція на полицях супермаркетів, як відомо, відчувається ще сильніше).

Що до заощаджень в доларах і євро, старі-добрі американська (і трохи менше стара європейська) валюти дійсно як і раніше служать непоганий страховкою від дефолтів і інших потрясінь всередині країни, але не більше. У багаторічній перспективі вони не гарантують взагалі ніякої прибутковості; та ще й можливі втрати при необхідності термінової конвертації, якщо курс буде невигідним. Якщо ви все-таки хочете перекласти частину кровних в валюту, придивіться до швейцарського франка - його курс є набагато менш волатильним, ніж у долара, євро, фунта та ієни.

Вкладаємося в дорогоцінні метали

Перш за все, нас цікавить золото (хоча в окремих банках можна придивитися і до срібла, і до платини, і навіть до паладію з іридію). Воно завжди дорожчає в періоди криз, терактів, бур і потрясінь, але часто дешевшає, коли курс долара до валют країн, що розвиваються, зростає, і навпаки. Проте, з початку 2000-х вартість тройської унції зросла вже на сотні відсотків і нещодавно пробивала позначку в $ 2 тис.

Ще один плюс: в Україні купівля зливків не обкладається ПДВ. Правда, іноді НБУ вводить на такі операції тимчасові обмеження: краще звірятися з сайтом. А якщо не хочеться зв'язуватися з фізичним металом, можна відкрити металевий рахунок і оперувати віртуальним золотом - наприклад, на кріптоплатформе Currency.com, де токенізірованное золото можна купити навіть за криптовалюта.

Купуємо цінні папери

Найбільш надійними серед них вважаються Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони поступаються по безпеці лише депозитах, при цьому пропонуючи набагато більш приємні ставки - близько 15% річних. Але рядовому інвесторові з невеликою сумою прикупити частина американського держборгу або євробондів ось так просто через інтернет або український банк не вийде. Потрібен посередник-іноземний брокер, який, швидше за все, "з'їсть" значну частину доходу.

Серед акцій приватних компаній найбільшою популярністю традиційно користуються енергетичні, фінансові, будівельні та ритейл-гіганти; а в останні роки - ще й технологічний сектор. Звітності за цей рік показали, що Google і Microsoft перевершують найсміливіші очікування аналітиків. Їм на руку, здається, однаково грають як ковідние обмеження в 2020-м, так і масове повернення людей з самоізоляції і офісів з удальонки в 2021-м. Вони продовжують бити рекорди виручки в абсолютних цифрах, а приріст рік до року у відсотках обчислюється двозначними цифрами. Правда, і такими цінними паперами торгувати безпосередньо не вдасться: потрібен український банк, який відкриє вам брокерський рахунок і знайде посередника в США.

У світлі цього оптимальним варіантом можуть виявитися інтернет-посередники. Наприклад, кріптобіржа Currency.com дає можливість для початку купити не акцію Facebook або Apple, а токенізірованную акцію (в тому числі можна купити і частку токенізірованной акції), і таким чином освоїтися на фінансовому ринку з малими вкладеннями.

Ризикові інвестиції

Це можуть бути папери початківців стартапів (ніколи не знаєш, хто з єдинорогів "вистрілить" і перетвориться в єдинорога, а який прогорить), так і ті ж криптовалюти. Однак пам'ятайте: ні в які ризикові активи не можна вкладати більше 10, максимум - 20 відсотків від своїх заощаджень.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися в якості інвестиційної ради.