Накопительная пенсия в Украине: кто и сколько будет платить с зарплаты ежемесячно

В Украине готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы (законопроект №9212). Она подразумевает добровольную уплату взносов как работодателем, так и работниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Так, планируется, что работающие украинцы до 55 лет или самозанятые (в частности ФЛП) добровольно будут платить ежемесячно взносы с зарплаты в размере: 2023 год - 1%, 2024 - 1,5%, 2025 - 2%.

Старшие украинцы и работающие пенсионеры – все взносы будут уплачиваться в солидарную систему и пенсионные правила остаются неизменными.

Как пояснила Шуляк, финансирование пенсий будет происходить путем уменьшения ЕСВ для участвующих в новой системе лиц на соответствующий процент каждый год.

"К тому же государство будет софинансировать из государственного бюджета взносы пропорционально: 2023 год - 1%, 2024 - 1,5%, 2025 - 2%. А вот для самозанятых и ФЛП государство будет вносить взносы на паритетных началах", - сообщила глава партии.

Она также отметила, что участник пенсионной системы может временно использовать часть средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете, на цели и в порядке, определенные Кабинетом министров.

"Там образом мы создаем стимулы к накоплению на пенсию, не создавая дополнительной нагрузки на работодателя. Более того, государство софинансирует взносы в накопительную систему, увеличивая размер личных накоплений и создает Накопительный фонд для гарантирования сохранения вкладов граждан и устойчивости системы", - назвала преимущества принятия законопроекта Шуляк.