Наконечний: третина українців отримує пенсійні виплати менш 2 тис. гривень

На сьогодні в Україні найбільший дефіцит Пенсійного фонду за всю історію країни. Про це заявив член політради київської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" Михайло Наконечний в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Дефіцит Пенсійного фонду зараз найбільший за всю історію України, одна третина нашого населення отримує пенсії менші за дві тисячі гривень, а середня пенсія - 3064 грн", - сказав політик.

Наконечний наголосив, що ліквідація Пенсійного фонду або ж подальше непідвищення пенсійних виплат призведуть до порушення конституційних прав українців.

"На тлі цього ліквідувати Пенсійний фонд або не підвищувати пенсію... Ну, тоді скажіть, в чому ми будемо соціальною країною? Бо у нас в Конституції записано, що ми - соціальна країна, в якій зниження соціальних стандартів неприпустиме", - резюмував Наконечний.

Як писало РБК-Україна, у партії "Слуга народу" заявили про намір ліквідувати Пенсійний фонд України з метою перезавантаження форми існування ПФУ. Такий намір висловила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для розв'язання проблем його витрат.