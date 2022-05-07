Знаходять десятки тіл. Мешканці Маріуполя, які згодились працювати за їжу не витримують і трьох діб

"Історія одного з учасників розбору завалів в Маріуполі. Без імені, бо людинаще в Маріуполі у постійній небезпеці. Під натиском окупантів та аби прогодувати родину, тиждень тому він зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів", - розповів він.

За словами Андрющенка, люди, які працювали, блювали, і впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики.

"Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму",- додає він.

Під кожним будинком, який вони розгрібали, передає радник мера слова мешканця Маріуполя, було біля 80-100 трупів.

"Тож, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не співпадати", - каже Андрющенко.