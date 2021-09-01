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Перебуває на стадії клінічних випробувань: у Китаї розробили робота-хірурга гінеколога

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Китай, Середа 01 вересня 2021 21:17
Перебуває на стадії клінічних випробувань: у Китаї розробили робота-хірурга гінеколога Фото: у Китаї розробили робота-хірурга гінеколога (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська компанія Edge Medical Robotics Co., Ltd. розробила робота-хірурга, який спеціалізується в області гінекології. Наразі він перебуває на стадії клінічних випробувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

У разі успішності випробувань, гінекологи зможуть використовувати робота для підвищення якості виконання операцій. Також пристрій запобігатиме хірургічним травмам й післяопераційним ускладненням.

За словами головного виконавчого директора Edge Medical Robotics, розробка робота є великим кроком у розвитку вітчизняних медичних технологій, оскільки на китайському ринку довгий час домінувала саме іноземна продукція.

"На цей час лише кілька великих лікарень в Китаї дозволили собі придбати хірургів-роботів для гінекологічних та акушерських операцій", - додав голова компанії.

Завдяки оптимальному співвідношенню якості та ціни, в майбутньому придбання робота зможуть собі дозволити більшість місцевих медичних закладів.

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