Наглый дебютант хоккейного чемпионата Украины получил техническое поражение: что произошло
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о скандальном поединке регулярного первенства между "Киев Кэпиталз" и херсонским "Днепром". В третьем периоде столичная команда самовольно покинула лед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФХУ.
Злосчастный матч состоялся 3 февраля в киевском Дворце спорта. Встреча была прервана на 51-й минуте при счете 2:2, поскольку хоккеисты "Кэпиталз" ушли с площадки из-за несогласия с судейством.
Столичная команда решила устроить протест после ряда решений рефери, в том числе и главного судьи Андрея Кичи. Тренерский штаб "Кэпиталз" не согласился с удалениями до конца поединка защитника Павла Тарана и нападающего Сергея Черненко. Первый получил бан в конце стартового периода, а второй – в финальной 20-минутке.
КДК федерации изучил все материалы дела и вынес строгий приговор. Оба хулигана "Кэпиталз" получили дополнительную дисквалификацию, клуб наказан техническим поражением, руководство обязано выплатить штраф. Кроме того, повторение демарша автоматически приведет к исключению команды из чемпионата.
Список наказаний "Киев Кэпиталз" от КГК ФХУ:
- засчитать клубу "Киев Кэпиталз" техническое поражение;
- дисквалифицировать хоккеиста "Кэпиталз" Павла Тарана на три матча с дополнительной дисквалификацией на один матч с правом внесения компенсации;
- дисквалифицировать хоккеиста "Кэпиталз" Сергея Черненко на два матча с дополнительной дисквалификацией на один матч с правом внесения компенсации;
- оштрафовать клуб "Киев Кэпиталз" на 40 тысяч гривен: на 10000 – за ненадлежащее размещение рекламных материалов; на 30000 – за неспортивное поведение игроков и тренеров;
- предупредить клуб "Киев" Кэпиталз", что в случае повторного отказа от проведения матча команда автоматически исключается из числа участников чемпионата.
К слову, ранее хоккейная сборная Украины объявила заявку на пре-квалификацию к Олимпиаде-2026.
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