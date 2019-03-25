Нагородження переможців 23 загальнонаціональної премії "Людина року-2018"

23 березня, в залі Національної опери України відбулася ХХІІІ урочиста церемонія нагородження переможців загальнонаціональної програми «Людина року-2018» і володарів міжнародних та спеціальних премій програми.
Це торжество Людини і людяності, гуманістичних ідеалів, звеличення тих, хто гідний найвищого суспільного визнання. А чільна тема повною мірою відображена у девізі церемонії – "Потенціал нових досягнень". Нові імена, нові тренди, несподівані відкриття спочатку були і залишаються притаманними кожній церемонії. Нинешняя церемонія дозволяє зробити ще один чудовий висновок: з плином часу «Людина року» помітно молодшає. Це стосується і атмосфери прикінцевих свят, у яких протокольно-академічні риси гармонійно поєднуються з легкої аурою імпровізації, дружнього спілкування. І, звичайно, помітно молодшає коло людей, зазначених увагою експертів програми. Вони практично домінують в економічних номінаціях програми, і це дуже обнадійлива тенденція.
Емоційне напруження і святковий настрій надавали церемоніальної дії та виступи відомих вітчизняних і зарубіжних виконавців: Троянди Римбаєвій, Анатолія Ярмоленко, Каті Бужинської, Камалії, Наталії Валевської, Сюзанни Чахоян, Тамари Калінкіної, Влада Ситника, Олексія Сагаловского, Олега Шака, Тетяни Піскарьової, Поля Манондиза.
Березневий вечір в Національній опері подарував усім неймовірну гаму емоцій, відчуття причетності до зародження чогось нового і значущого, усвідомленням того, що справжнім надбанням цивілізованого суспільства є Людина з її вічними цінностями і світлими мріями.
"Віват, "Людина року"!
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Володарями премій «Людина року-2018» в 17 національних номінаціях стали:
«Регіональний лідер року»
Максим СТЕПАНОВ – Голова Одеської обласної державної адміністрації;
«Мер року»
Андрій БАЛОГА – Мер р. Мукачево (Закарпатська обл.);
«Лідер об'єднаної територіальної громади року»
Руслан МАЙСТРУК – Голова Тетіївської ЗТВ (Київська область);
«Промисловець року»
Дмитро ІОРГАЧЕВ – Генеральний директор ПАТ «Одескабель»;
«Підприємець року»
Максим КОЗИЦЬКИЙ – Директор ТОВ «Еко-Оптіма»;
«Менеджер року»
Михайло БОРОДАВКО – Генеральний директор ПРАТ «Укренергомонтаж»;
«Фінансист року»
Сергій ТІГІПКО – Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»;
«Лідер страхового ринку року»
Наталія БАЗИЛЕВСЬКА – Голова Правління ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»;
«Лідер малого та середнього бізнесу року»
Руслана ЦАХЛО – Президент компанії «Спілка майстрів краси України»;
«Аграрій року»
Сергій ТАРАСОВ – Засновник і керівник агрохолдингу «І & U»;
«Лідер логістичної галузі року»
ТОВ «Ходльмаер Логістікс Україна» – Виконавчий директор – Тетяна Стрельцова;
«Житловий комплекс року»
РК «ПОДІЛ ГРАД» (Забудовник – ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»)
Президент корпорації – Олександр Лятамбор;
«Готельний комплекс року»
Готель «BANKHOTEL» (р. Львів). Генеральний менеджер – Тарас КУЗИК;
«Телевізійний журналіст року»
Світлана ОРЛОВСЬКА (Телеканал «Прямий»);
«Спортсмен року»
Олександр УСИК – Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі (за версіями WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);
Анна КОРШУНОВА – Президент ГО «Біла Птаха», Голова правління БФ «Фонд Майбутнього»;
«Нова генерація року»
Тетяна ПЕТРАКОВА – Громадський діяч, автор 500 соціальних проектів, головний редактор всеукраїнського соціального глянцю Ukrainian People
Володарями міжнародних і спеціальних премій програми «Людина року-2018» стали:
Гермине ПОППЕЛЛЕР – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні – Міжнародна премія в галузі дипломатії.
Салем Ахмед АЛЬ-КААБІ – Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні – Міжнародна премія за значний вклад у розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною.
Роза РИМБАЄВА – Народна артистка Казахстану – Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва.
Анатолій ЯРМОЛЕНКО – Народний артист Білорусі, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю «Сябри» –Міжнародна премія за видатний внесок у розвиток культури та мистецтва України.
Ада РОГОВЦЕВА – Герой України, народна артистка України – Спеціальна премія ім.М.Вороніна «За високий стиль життя».
Олександр НИКОНЕНКО – видатний учений, хірург і трансплантолог –Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям і примноження загальнолюдських цінностей».
Олександр ЗЛОТНИК – український композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра – Спеціальна премія газети «КП в Україні» «Кумир українців».
«Інститут здоров'я рослин» – Спеціальна премія «За вагомий внесок у розвиток сучасної української науки». Засновник – Віталій ІЛЬЧЕНКО.
Система розумного будинку CLAP» – Спеціальна премія «За розробку екологічних та енергоефективних житлових технологій». Засновник – український бізнесмен Олександр ПОЙМАНОВ.
Макс Поляків – підприємець, громадський діяч, вчений, засновник інноваційних компаній EOSDA і FireflyAerospace – Спеціальна премія «За вагомий внесок у відродження ракетно-космічної галузі в Україні».
Фортунато ГУАДАЛУПИ – ТОП-менеджер міжнародного рівня, один з найуспішніших італійських бізнесменів, який майже 25 років працює в молочній галузі України – Спеціальна премія «За впровадження креативних бізнес-проектів та сучасних технологій в Україні».
Наталія ГОРБАЛЬ – відомий адвокат, експерт у галузі сімейного права, письменниця – Спеціальна премія «За вагомий творчий внесок у збереження та розвиток інституту сім'ї».
Юрій ПЕЛИХ – голова ради директорів компанії «УКРБУД» – Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України».
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко.