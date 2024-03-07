Нефтяной флот РФ прекращает ходить под флагами Либерии и Маршалловых островов, - Reuters

Речь идет о десятках российских танкеров, которые за последние недели потеряли возможность ходить под этими флагами.

Отмечается, что такое изменение отражает тесные отношения между Штатами и компаниями управления флагами Либерии и Маршалловых Островов, штаб-квартиры которых расположены не в их странах, а в Виргинии (США), в пределах юрисдикции американских санкций.

Как обращают внимание эксперты по энергетике и санкциям, интенсивное использование этих флагов в прошлом также является потенциально длительной уязвимостью для нефтяного флота РФ, чьи танкеры будут оставаться ответственными за нарушение санкций даже после того, как они перейдут на новый флаг за пределами досягаемости США.

По словам сотрудника Центра Дэвиса по изучению России и Евразии при Гарвардском университете Крейга Кеннеди, они "создали постоянную ответственность и длительный риск".

Ограничения использования западных морских услуг

Напомним, страны "Большой семерки" (G7), Евросоюз и Австралия в декабре 2022 года установили лимит цены на экспорт российской нефти в размере 60 долларов за баррель в рамках расширения экономических санкций из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Лимит запрещает использование западных морских услуг, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене, равной или превышающей предел. По словам официального представителя США в беседе с журналистами, реестры флагов Либерии и Маршалловых островов квалифицируются как "западные службы".

Министерство финансов США 3 октября прошлого года наложило санкции на примерно 41 нефтяной танкер за нарушение российских предельных цен, 24 из которых ходили под флагом Либерии, а один - под флагом Маршалловых Островов.

Российские танкеры "теряют" флаги других стран

Почти все остальные танкеры ходили под флагом Габона, включая 12 из 14, на которые Минфин Штатов наложил санкции 23 февраля. Из тех танкеров под флагом Габона, которые входят в сферу интереса ведущей российской судоходной компании "Совкомфлот" (SCF), по крайней мере 3 недавно ходили под флагом Либерии, говорится в публикации.

Согласно данным, эти танкеры были среди множества кораблей во флоте SCF, которые ходили в Габон. Отмечается, что по состоянию на начало февраля SCF имел 42 танкера в своем флоте из 147 танкеров, недавно перешедших под флаг Габона, преимущественно из Либерии и Панамы.

Реестр либерийских знамен сообщил Reuters, что все суда под либерийским флагом, на которые попали санкции, находятся в процессе снятия своих либерийских флагов.

Что говорят в Либерии, Габоне и на Маршалловых островах

Как рассказал агентству официальный представитель США, Либерия активно сотрудничала с американским Минфином, и что попавшие под санкции танкеры имеют примерно трехмесячный период остановки, чтобы перейти под другой флаг.

Официальные лица реестра Маршалловых островов также контактируют с агентствами США по этому вопросу, сказал представитель реестра Маршалловых островов.

По словам министра транспорта Габона Лоик Мудума, в последнее время многие танкеры покинули либерийский реестр в Габон. Он добавил, что Габон исключит их из списка, если будут обнаружены, что они занимаются незаконной деятельностью.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Ранее сообщалось, что санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Недавно Министерство финансов США ввело санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот". Решение принято для уменьшения доходов России от продажи нефти, которые она может использовать для поддержки вторжения в Украину.

В конце февраля Bloomberg писало о том, что два нефтяных танкера прекратили свои действия возле берегов Греции всего через несколько дней после того, как США ввели новые санкции в отношении 14 российских кораблей.

Ранее в марте также стало известно, что индийские государственные НПЗ избегают российской нефти из-за риска санкций.