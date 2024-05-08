Нефтяной апокалипсис отменяется. Почему это выгодно Украине

Влияние геополитических рисков ослабевает

На прошлой неделе (29 апреля – 3 мая) падение цен на нефть составило 7% и стало самым большим с февраля. В результате котировки нефтяной марки Brent отступили до 83 долларов за баррель – самого низкого уровня с начала марта. Главной причиной стало то, что рынок стал гораздо меньше учитывать в цене фактор военных рисков на Ближнем Востоке.

С началом войны в секторе Газа на мировом нефтяном рынке сильно занервничали из-за возможных проблем с нефтеперевозками и вовлечением в конфликт крупных нефтяных экспортеров региона. Особые опасения были в отношении Ирана, нефтяным продажам которого грозят еще более жесткие санкции из-за поддержки террористов Хамас. Более того, Иран был в шаге от открытой войны с Израилем. Впрочем, после недавнего обмена ракетными ударами стало очевидно, что обе стороны не желают дальнейшей эскалации.

Между тем, шансы на урегулирование конфликта в Газе с участием международных посредников в последнее время растут. Для этого Запад во главе с Соединенными Штатами оказывает огромное давление на Израиль. Нынешней американской администрации отнюдь не выгодны высокие цены на нефть накануне президентских выборов в ноябре. И недавний закон, принятый Конгрессом США, относительно санкций против иранского нефтяного экспорта, так и не преодолел те значительные пробелы, которые позволяют эти санкции обходить. Следовательно, иранская нефть продолжает активно течь на китайские НПЗ под видом малайзийской, а иранская нефтедобыча уже успела вырасти на 75% со времени введения санкций администрацией Трампа.

С ослаблением геополитических рисков становятся заметнее проблемы физического рынка нефти. Согласно последним данным, спрос на нефтепродукты оказался значительно ниже ожиданий сразу в трех ключевых регионах: Северной Америке, Европе и Азии. На азиатский регион, и в частности Китай, аналитики недавно возлагали наибольшие надежды относительно роста спроса в этом году. Но пока эти надежды не оправдываются. На фоне невнятного спроса текущие объемы предложения выглядят более чем достаточными. И даже разговоры о возможном ударе по рынку из-за атак украинских дронов по российским НПЗ уже как-то сошли на нет.

Похоже, ключевой игрок на рынке нефти, блок ОПЕК+, вынужден будет продлить ограничения на добычу до конца года. С момента первого введения этих ограничений в 2022 году на рынке были опасения, что они приведут к значительному ухудшению рыночного баланса и резкому росту цен. Пока выглядит так, что у блока нет другого выбора. Иначе на рынке будет расти избыток предложения.

Вялый спрос и снижение геополитических рисков соответственно влияют и на ценовые ожидания. Недавно опрошенные Reuters аналитики хоть и повысили свои прогнозы по нефтяным ценам на текущий год, однако средняя оценка составляет 84,6 доллара за баррель. Это всего на 3% выше, чем год назад. Для украинской экономики, с ее высокой зависимостью от импортных энергоносителей и глубоко дефицитной внешней торговлей в условиях войны, такой сценарий был бы неплохим.