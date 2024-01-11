Нефтяные и газовые доходы РФ снизились по итогам 2023 года. Bloomberg рассказало детали

Дефицит бюджета России в прошлом году увеличился больше, чем ожидалось, поскольку доходы от нефти и газа упали почти на четверть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что бюджетный дефицит достиг 3,2 трлн рублей (36,1 млрд долларов), что соответствует 1,9% ВВП России.

Дефицит увеличился, поскольку расходы превысили прогнозы на 11%. По данным Министерства финансов РФ, налоги на нефть и газ - ключевой источник финансирования войны против Украины - упали на 24% по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему составляли почти треть общих доходов бюджета в прошлом году.

"Поток нефтедолларов пошел на спад, поскольку цены на российские баррели упали на фоне спада на мировом рынке сырой нефти и усиления западных энергетических санкций", - пишет издание.

Как это повлияет на РФ

Снижение государственных доходов от нефти и газа оказывает дополнительное давление на бюджет, тогда как Россия планирует увеличить военные расходы почти на 70% в 2024 году.

Решение России прекратить большую часть поставок трубопроводного газа в Европу привело к снижению доходов бюджета от экспортной пошлины на газ более чем на 65%.

Bloomberg пишет, что ежегодное падение доходов от налога на добычу газа на 35% в прошлом году отражает огромный непредвиденный сбор, который "Газпром" заплатил во второй половине 2022 года.

РФ пытается помочь своей нефтяной отрасли

Правительство России также выплатило 2,9 триллиона рублей (32,7 млрд долларов) субсидий нефтяной промышленности в прошлом году, что еще больше снизило показатель чистой выручки.

Стремясь увеличить доходы, российское правительство в сентябре вдвое сократило одну из субсидий нефтяной промышленности. Этот шаг привел к дефициту топлива по всей России, что вынудило правительство восстановить полные субсидии и даже ввести временный запрет на экспорт топлива, чтобы обуздать внутренние цены.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

В декабре Bloomberg писало, что ежемесячный доход РФ от экспорта нефти стал больше, чем до вторжения в Украину. Это подчеркивает провал западных мер по ограничению его военного бюджета.