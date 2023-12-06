Ежемесячный доход РФ от экспорта нефти превысил довоенный уровень, - Bloomberg

Ежемесячный доход РФ от экспорта нефти сейчас больше, чем до вторжения в Украину. Это подчеркивает провал западных мер по ограничению ее военного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Теневый флот России

Издание пишет, что провал западных санкций в отношении экспорта российской нефти можно увидеть, проехав на лодке из греческого прибрежного города Гитейо, где два нефтяных танкера с ржавыми корпусами общим возрастом 57 лет стоят всего в нескольких метрах друг от друга.

Личности владельцев судов и страховщика неизвестны. Они плавают под единственным в мире флагом, который власти считают объектом "очень высокого риска". А конечный пункт назначения прибыли от торговли российским топливом остается загадкой.

Цифровые системы слежения показали, как 26-летняя "Турба" плыла на расстоянии более четырех миль (около 6,4 км), в то время как 900-футовая (3000 метров) "Симба" сливала свой топливный груз в меньшее судно, на глазах у съемочной группы Bloomberg.

В тот же сентябрьский день, когда произошла эта переброска с корабля на корабль, поблизости плавало более десятка подобных судов - часть огромного теневого флота, которые делали то же самое или готовились к этому.

Сколько РФ смогла заработать на обходе санкций

Соглашение о санкциях, согласованное год назад, направленное на сокращение финансирования Кремля, включало ограничение цены на морскую российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, что на 24 доллара ниже средней рыночной цены за последние 12 месяцев.

Вместо этого оно создало прибыльный бизнес для множества торговцев и судоходных компаний, которых трудно отследить. Согласно торговым данным, собранным агентством Bloomberg, с момента, когда нефть покидает Россию, до момента, когда она достигает покупателей, улетучивается около 11 миллиардов долларов нефтедолларов в год.

Необходимо вводить вторичные санкции

Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдди Фишман сказал, что теневой флот и альтернативы западному морскому страхованию не являются чем-то новым.

"Иран использовал их в течение многих лет. Теперь, когда их использует такой крупный производитель, как Россия, они стали более распространенными", - сказал Фишман.

Несмотря на предварительные признаки того, что Запад пытается сорвать обходные пути России, власти Греции утверждают, что они бессильны предотвратить эту тайную судоходную деятельность, происходящую недалеко от побережья страны. Также издание указывает, что растущая значимость теневого флота РФ очевидна, в этом году через него перевезено около 45% российской нефти.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

Кроме того, правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.