Нефтяные санкции существенно ударили по российской экономике, - Bloomberg

Ранее в Белом доме опасались, что санкции ЕС в отношении российской нефти, которые вступили в силу 5 декабря, приведут к резкому росту цен на энергоносители. Особую обеспокоенность вызвал запрет на логистические, страховые и финансовые услуги по транспортировке российской нефти танкерами.

Чтобы смягчить последствия, было предложено установить верхний предел цены на нее на уровне 60 долларов за баррель. Но санкции ЕС не только не создали дефицита нефти, но и привели к перенасыщению рынков.

"Но, похоже, не стоит волноваться – по крайней мере пока", - отметил американский эксперт нефтяного рынка.

По его данным, Москва потеряла европейский рынок – более 1,5 млн баррелей в день. До конца года она будет терять еще 500 тысяч баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства по прекращению импорта нефти по трубопроводам.

В то же время, цены на нефть в мире упали. В конце недели нефть марки Brent продавалась по цене менее 77 долларов за баррель. При этом российская нефть Urals подешевела еще больше и продавалась чуть более 40 долларов за баррель (то есть по себестоимости).