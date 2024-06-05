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Нефтяные доходы РФ выросли на 50%, потому что страна адаптировалась к санкциям, - Bloomberg

Архивное фото: нефтяные доходы РФ выросли на 50% (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Поступления России от нефти в государственный бюджет увеличились в мае почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной этого стал рост цен на сырье, а также адаптация страны к международным санкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание проанализировало данные Минфина и пришло к выводу, что налоги, связанные с нефтью, выросли до 632,5 млрд рублей (7,1 млрд долларов) в прошлом месяце. 

Рост доходов последовал за ростом цен на нефть сорта "Юралс". Для расчетов использовалась цена на нефть марки "Юралс" в 74,98 долларов за баррель по сравнению с 58,63 долларов за баррель годом ранее. 

"Дисконт на смесь к мировому эталону Brent сократился даже на фоне ценового ограничения, введенного странами "Большой семерки", - пишут журналисты.

При этом Bloomberg отмечает, что РФ адаптировалась к ограничениям, включая запрет Евросоюза на импорт российской нефти, используя огромный "теневой флот" танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

Санкции против нефтяной сферы РФ

Страны Запада в 2022 году ввели потолок цен на российскую нефть, однако в полной мере его не соблюдают, поскольку Кремль всячески обходит ограничения.

Недавно Reuters писало, что российский "теневой флот" танкеров наносит ущерб окружающей среде.

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