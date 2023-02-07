Нефтегазовая компания BP получила рекордную прибыль благодаря скачку цен в 2022 году

Прибыль BP превысила предыдущий рекорд 2008 года в 26 млрд долларов.

Компания также объявила о планах выкупить акции на сумму 2,75 млрд долларов в течение следующих трех месяцев после покупки на 11,7 млрд долларов в 2022 году. BP увеличила дивиденды на 10%.

Генеральный директор BP Бернард Луни возглавил компанию три года назад с амбициозным планом перевести BP с нефти и газа на возобновляемые источники энергии и энергию с низким уровнем выбросов углерода, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

В то время как многие инвесторы поддержали стратегию Луни, акции BP показали наихудшие результаты среди ведущих западных энергетических компаний с момента его вступления в должность, оставаясь в основном без изменений по сравнению с ростом акций Shell на 17% и ростом акций Exxon почти на 80%.

В обновлении стратегии BP заявила, что к 2030 году она намерена добывать 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 25% меньше уровня 2019 года, но менее амбициозно, чем предыдущие планы по сокращению добычи на 40% за этот период.

BP заявила, что увеличит расходы на свой нефтегазовый бизнес на 1 миллиард долларов в год, или до 8 миллиардов долларов к 2030 году.

В то же время компания также увеличила планы расходов на инвестиции в энергетический переход на 1 млрд долларов в год в течение того же периода.

Он увеличил верхний диапазон прогнозируемых общих годовых инвестиций до 2030 года с 14 до 18 млрд долларов с 14 до 16 млрд долларов ранее.

Компания заявила, что сосредоточит свое внимание на низкоуглеродной биоэнергетике, а также поставит цель производить 0,5-0,7 млн тонн водорода с низким или нулевым содержанием углерода в год для снабжения собственных нефтеперерабатывающих заводов.