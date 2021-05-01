RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У "Нафтогазі" заявили, що спільно з СБУ викрили схему розкрадання скрапленого газу

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ "Укргазвидобування") скрапленого газу. Схема працювала у Полтавській області.

Про це повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

Зазначається, що у 2020 році працівники СБ "Нафтогазу" виявили факти неодноразових крадіжок нафтопродуктів під час їх відвантаження покупцям. Впродовж декількох місяців відбувався збір доказів та визначення кола причетних до злочину осіб. Усі зібрані матеріали були передані до правоохоронних органів.

Досудове розслідування підтвердило причетність до злочину групи посадових осіб УПГГК.

Оперативники встановили, що посадовці відвантажували у ємності покупців на 4-6 тонн більше, ніж було придбано. В ході афери організатори підробляли офіційну документацію.

Слідчі дії продовжуються. За результатами їх проведення причетним особам планують пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі через компанію "Донецькоблгаз".

РБК-Україна писало, що по справі розкрадання газу у "Нафтогазу" оголосили 5 підозр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниНафтогаз України