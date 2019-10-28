У "Нафтогазі" повідомили подробиці тристоронніх переговорів щодо газу

Новий контракт по транзиту російського газу в Європейський союз через Україну повинен бути укладений з новим оператором української газотранспортної системи України (ГТС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаз Україна" в Facebook.

Як зазначається, новий контракт повинен бути довгостроковим і значного обсягу.

"Щодо майбутніх стосунків у нас спільна позиція з Єврокомісією: новий контракт повинен бути довгостроковим і значний обсяг. Він повинен бути укладений з новим оператором української ГТС, з 1 січня 2020 буде виведений з групи Нафтогаз", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що Єврокомісія представила детальну пропозицію про продовження переговорів і підписання довгострокового контракту.

"Відносини між Оператор ГТС України і "Газпромом" повинні відповідати вимогам європейського енергетичного законодавства, Україна впроваджує як член Енергетичного співтовариства. На таких же принципах Газпром працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі. Впевнені, що перехід на такі правила спростить російської компанії роботу з Україною", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками зустрічі заявив, що Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. При цьому зазначив, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться наприкінці листопада.

Крім того, заступник голови Європейської комісії у справах Энергосоюза Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія розчарована підсумками консультацій по газу, які відбулися 28 жовтня.