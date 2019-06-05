У "Нафтогазі" відповіли на звинувачення Гройсмана щодо цін на газ

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія намагається працювати прибутково

У НАК "Нафтогаз України" відповіли на звинувачення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у тому, що компанія "накрутила ціни" на газ для населення на червень та липень. Про йдеться на сторінці "Нафтогазу" у Facebook.

Як зазначили в "Нафтогазі", компанія вже знизила оптову ціну на газ відповідно до руху ринку.

"Тому в залежності від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складатиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" визнають, що правила роботи ринку визначає Кабінет міністрів.

"Крім того, як єдиний представник нашого акціонера, Кабінет міністрів висуває вимоги до роботи Нафтогазу. Іноді ці вимоги протирічать одна одній. Ми щиро намагаємося виконувати максимальну кількість з них одночасно. Розуміємо, що такий час", - зазначили в компанії.

У "Нафтогазі" працюють над такими пріоритетними задачами:

"1. Закупити достатньо газу на зиму, щоб українці не мерзли, що б не робив "Газпром"

2. Зробити якісне відокремлення оператора ГТС, щоб зберегти Україні транзит газу і доходи, співставні з бюджетом на оборону

3. Працювати прибутково, щоб наповнювати держбюджет грошима і щоб не було затримок по пенсіях та зарплатах у бюджетних сферах".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 5 травня прийняв постанову, яка зобов'язує НАК "Нафтогаз України" не підвищувати ціни на газ для населення. При цьому прем'єр заявив, що "Нафтогаз" затвердив ціни на червень і липень, які вище ринкових.

"Ми розробили документ, який не дасть НАК зловживати монопольним положенням. Вони накрутили ціни до 8 800 гривень по деяким регіонам України. Ми говорили про це вже не раз. Газ повинен коштувати в червні близько 8000, в липні 7700. Це коридор, який відповідає ринковій ціні", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на газ для населення в Україні підвищилися з 1 червня 2019 року. За даними Асоціації газового ринку України у червні "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення за ціною 6 299 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування, розподілу), що на 5,2% вище, ніж в травні. Кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Проте ціни будуть різними в кожній області.