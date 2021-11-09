ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У "Нафтогазі" спростували інформацію про домовленості з Коломойським

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 17:51
У "Нафтогазі" спростували інформацію про домовленості з Коломойським Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що останніми днями активно поширюється дезінформація навколо судової справи "Укрнафта" проти "Нафтогазу". У компанії спростували чутки про якийсь зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і домовленості з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті компанії.

За даними компанії, проблема бере початок у 2006-2013 роках, відтоді точаться судові суперечки в українських судах, а з 2015 року - в іноземних судах.

"Інформація про те, що "Нафтогаз" домовився з бізнесменом Ігорем Коломойським, або підписав з "Укрнафтою" відповідну мирову угоду, або погодився віддати 3,5 млрд кубометрів газу або інший обсяг газу, кошти тощо не відповідає дійсності. Припущення, що "Нафтогаз" вже віддав І. Коломойському якісь обсяги газу, також неправдиво: "Нафтогаз" не передавав жодних обсягів газу або коштів "Укрнафті" з того моменту, як "Нафтогаз" очолив Юрій Вітренко (28 квітня 2021)", - говориться в повідомленні НАКу.

За даними компанії, зараз триває судовий процес між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" про стягнення 9,067 млрд куб м природного газу та всіх доходів, які НАК "Нафтогаз України" отримала або могла отримати від продажу обсягу природного газу.

"Нафтогаз" не погоджується з позовними вимогами "Укрнафти". Позиція "Нафтогазу" залишається по суті незмінною від першого засідання суду у цій справі. Іншими словами, компанія не погоджується з вимогами "Укрнафти" щодо передачі їй спірних обсягів газу, з вимогами "Укрнафти" щодо компенсації вартості спірних обсягів газу за поточною ринковою ціною.

Нагадаємо, Гончаренко 7 листопада у своїй колонка для УП заявив, що "Нафтогаз" підписав з Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, що знаходяться в сховищах. Раніше про це також повідомив колишній бізнес-партнер Коломойського Геннадій Корбан

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України
NEWS
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС