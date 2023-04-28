"Нафтогаз" не нашел поддержки в правительстве и парламенте относительно рекордной дотации

В то же время единственной, кто в правительстве поддерживает заявку на НАКУ на дотацию в полном объеме, является министр экономики Юлия Свириденко.

Как известно, проект финплана "Нафтогаза" предусматривает компенсацию убытков НАКа на сумму 327 млн гривен.

Документ находится на согласовании в Кабмине, а впоследствии, в случае его утверждения, потребует изменений в государственный бюджет на 2023 год.

Следует подчеркнуть, что эта сумма больше, чем расходы госбюджета-2023 на медицину (206 млрд) и образование (122 млрд) вместе взятые. Причем если деньги для медиков и педагогов в бюджете-2023 уже заложены, то для удовлетворения аппетитов Чернышева их еще нужно найти.

В свою очередь, эксперты указывают не на необходимость проверки финансового состояния НАК и самой эффективности компании.

"НАК - компания-банкрот, которая может существовать исключительно благодаря выкачиванию последних соков из государственного бюджета. Не нужно во время войны это делать, лучше подумать о ее санации, а деньги направить на восстановление объектов электроэнергетики и в поддержку бедных людей. Для привлечения" инвестиций в отрасль необходимо провести до 2026 г. полную либерализацию рынка с ликвидацией перекрестного субсидирования и демонополизации, а сам НАК "Нафтогаз Украины" должен быть ликвидирован, как излишняя "прокладка" между производителями и потребителями", - заявил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумков.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар прогнозирует, что публичная дискуссия по поводу рекордной заявки НАКа на государственную дотацию может завершиться повышением тарифов на газ для населения.

"Нафтогаз в его нынешнем положении превратился в серьезное финансовое бремя. Сейчас у компании убытки и долги. И здесь нужно говорить о повышении цен и тарифов на природный газ. Это то, чего не хочет делать правительство, власть в Украине в целом. И не безосновательно, потому что российская агрессия продолжается, страна не становится богаче, население беднеет", - добавил эксперт.