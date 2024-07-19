RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нафтогаз" осуществил платежи по еврооблигациям в соответствии с условиями реструктуризации, - Чернышев

Фото: "Нафтогаз" совершил платежи по еврооблигациям в соответствии с условиями реструктуризации (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

НАК "Нафтогаз Украины" произвела обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, по условиям реструктуризации "Нафтогаз" совершил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года.

"Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании. Это было и остается одной из моих главных задач в должности главы группы "Нафтогаз", – отметил Алексей. Чернышов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины