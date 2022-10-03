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"Нафтогаз" увеличил добычу газа в западных регионах Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 12:57
"Нафтогаз" увеличил добычу газа в западных регионах Украины Фото: "Нафтогаз" увеличил добычу газа в западных регионах Украины на 2% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Группа "Нафтогаз" увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование. В частности, ГПУ "Львовгаздобыча" (одно из трех управлений АО "Укргаздобыча"), оперирующее месторождениями в 5 западных областях, с начала года передало в газотранспортную систему на 2% больше голубого топлива по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отметили в пресс-службе, из-за военных действий "Нафтогаз" потерял часть скважин, но снижение добычи минимальное - всего 2% с начала года. У частных компаний падение составляет более 11%.

"С учетом ситуации в стране, мы планируем интенсивно раскрывать потенциал месторождений на западе Украины, который достаточно большой. Одновременно наша компания уже возобновляет деятельность остановленных или разрушенных из-за войны объектов на востоке. С успехами военных уже в следующем году мы планируем увеличивать добычу", - сказал глава НАК Юрий Витренко.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Витренко заявил, что надеется возобновить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.

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