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"Нафтогаз" за восемь месяцев уплатил более 61 миллиарда гривен налогов, - Чернышев

Пятница 15 сентября 2023 19:31
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"Нафтогаз" за восемь месяцев уплатил более 61 миллиарда гривен налогов, - Чернышев Фото: "Нафтогаз" за восемь месяцев уплатил более 61 миллиарда гривен налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За январь-август этого года НАК "Нефтегаз Украины" уплатил более 61 млрд гривен налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева в Facebook.

Из этой суммы 56,8 млрд грн было уплачено в госбюджет, что составляет 11,5% от общих отчислений бизнеса в государственный бюджет, еще 4,4 млрд - в местные бюджеты.

"Мы ежедневно работаем над увеличением прибыли, чтобы обеспечить еще большее отчисление в государственную казну", - отметил Чернышев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" выкупил у частных газодобывающих компаний более 700 млн кубометров газа на сумму свыше 9,2 млрд грн.

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