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"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 15:45
"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка Фото: "Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Радника голови правління "Нафтогазу" Олега Діденка звільнили з державної компанії. Раніше було оприлюднено, що під час війни Діденко придбав автомобіль Bentley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Нафтогазу" в Facebook.

"Олег Діденко звільнений з НАК "Нафтогаз України". Компанія не коментує і не несе відповідальності за особисте життя співробітників", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в мережі почала поширюватися інформація про те, що Олег Діденко придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року випуску за півмільйона доларів. Автомобіль був ввезений на територію України в кінці травня цього року.

Фото: дані про покупку автомобіля Олегом Діденко (facebook.com/Kucherenko2020)

Олег Діденко працював директором ДК "Газ України" (входить до структури "Нафтогазу"), а також був директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК "Нафтогаз України" у 2014-2020 рр.

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