"Нафтогаз" просить українців за можливості сплатити рахунки за березень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" сформувала рахунки за спожитий газ у березні 2022 року. Компанія просить українців за можливості сплатити рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Нафтогазу ".

"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки за можливості. Це важливо, адже завдяки оплаті від населення підтримується можливість забезпечення всіх газом. З кожної сплати за спожитий газ, частина грошей йде на підтримку обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прес-службі, компанія не планує жодних штрафів, або відключення клієнтів.

"Нафтогаз" формує платіжки щомісяця 10–12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає оператор ГРМ (облгаз)

"Платіть за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете її використати під час наступного платежу)", - йдеться в повідомленні.

Як отримати рахунок за спожитий газ у березні?

В особистому кабінеті на my.gas.ua

У чатботі GASUA у Viber або Telegram

На електронну пошту (e-mail)

Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ?

Онлайн:

В особистому кабінеті на my.gas.ua

У чатботі GASUA у Viber та Telegram

Через сайти та мобільні додатки банків

За допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay)

Офлайн: