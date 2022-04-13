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"Нафтогаз" просить українців за можливості сплатити рахунки за березень

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Україна, Середа 13 квітня 2022 10:09
"Нафтогаз" просить українців за можливості сплатити рахунки за березень Фото: рахунки за газ, спожитий у березні, вже сформовані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" сформувала рахунки за спожитий газ у березні 2022 року. Компанія просить українців за можливості сплатити рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки за можливості. Це важливо, адже завдяки оплаті від населення підтримується можливість забезпечення всіх газом. З кожної сплати за спожитий газ, частина грошей йде на підтримку обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прес-службі, компанія не планує жодних штрафів, або відключення клієнтів.

"Нафтогаз" формує платіжки щомісяця 10–12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає оператор ГРМ (облгаз)

"Платіть за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете її використати під час наступного платежу)", - йдеться в повідомленні.

Як отримати рахунок за спожитий газ у березні?

  • В особистому кабінеті на my.gas.ua
  • У чатботі GASUA у Viber або Telegram
  • На електронну пошту (e-mail)
  • Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ?

  • Онлайн:
  • В особистому кабінеті на my.gas.ua
  • У чатботі GASUA у Viber та Telegram
  • Через сайти та мобільні додатки банків
  • За допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay)

Офлайн:

  • Через платіжні термінали самообслуговування

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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