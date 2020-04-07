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Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 17:35
Нафтогаз прогнозує падіння цін на газ для населення до літа
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Падіння цін пов'язане з рекордними запасами газу в сховищах Європи та України, а також економічною кризою і пандемією коронавіруса

В "Нафтогазі" очікують продовження падіння ціни на газ, в тому числі і для населення, як мінімум до початку літа. Про це йдеться в повідомленні Нафтогазу Facebook.

В компанії пов'язують падіння цін з кількома факторами - теплою зимою, рекордними обсягами газу в підземних сховищах в Європі та Україні, падінням цін на нафту і пандемією коронавіруса.

“Ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, в тому числі, для населення. Нафтогаз чекає продовження здешевлення газу мінімум до початку літа", - повідомили в компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що ціни на газ для населення за півріччя впали на чверть. Так, середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2019 року склала 6415,85 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 23,5% менше, ніж у першому півріччі (8383,95 грн).

Також повідомлялося, що спотові ціни на газ в Європі опустилися нижче внутрішньоросійських на тлі рекордних запасів і зростаючих поставок зрідженого газу. Ціни на газ на рівні 80 доларів за тисячу кубометрів.

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