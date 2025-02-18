"Нафтогаз" продавал газ промышленным клиентам по демпинговым ценам, - эксперты

Автор отмечает, что сигнал о возможных проблемах с запасами газа появился еще в конце декабря, когда "Укртрансгаз - Оператор ПХГ", дочерняя компания "Нафтогаза", неожиданно вышла на Украинскую энергетическую биржу для закупки импортного газа.

Особым условием сделок была его поставка из Европы, что подтверждает стремление компании ограничить отбор дефицитного ресурса из подземных хранилищ.

11 февраля "Укртрансгаз" объявил новый тендер на закупку газа, планируя потратить на это до 4 млрд грн. Предложение компании на бирже стартовало с почти 35 000 грн за 1000 куб. м, что существенно дороже летней стоимости газа.

В феврале к импорту газа из Европы присоединился и "Нафтогаз", несмотря на заявления предыдущего руководства, что зима будет пройдена исключительно за счет внутренних резервов.

"Теоретически Украина может гарантированно импортировать 50 млн куб. м газа ежесуточно, но мы должны понимать, что это будет стоить очень дорого. Цены в ЕС сейчас на пике и достигли 600 евро за 1000 куб. м. Тогда как летом прошлого года "Нафтогаз" мог заранее подготовиться к сложной зиме, импортируя газ по 300-350 евро, но почему-то этого не делал, хотя и имел для этого достаточно средств на своих счетах", - отмечает Сергей Макогон, бывший глава "Оператора ГТС Украины".

Эксперт также обратил внимание на действия "Нафтогаза" осенью, когда компания продала около 200 млн куб. м газа промышленным потребителям по цене около 15 000 грн за 1000 куб. м. Теперь она вынуждена импортировать газ по цене не менее 27 000-28 000 грн.

По оценкам Макогона, эта операция могла нанести "Нафтогазу" убытки в размере 2,4 млрд грн.

Источники среди трейдеров считают, что такие действия были частью стратегии вытеснения конкурентов с рынка.



По данным источников, вместо накопления стратегических запасов "Нафтогаз" тратил ресурс на расширение коммерческого сегмента. В частности, в декабре компания предлагала газ по 15 800 грн за 1000 куб. м из подземных хранилищ, что было на 1000 грн дешевле рыночной биржевой цены. В то же время "Укртрансгаз" закупал импортный ресурс значительно дороже.

"Нафтогаз" прибегает к стратегии агрессивного демпинга, которая ему помогает привлечь в ряды клиентов мощных индустриальных производителей", - считает Владимир Шведкий, СЕО Energy Trade Group.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается в не менее 1 млрд куб. м до конца этого года, а Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.