"Нафтогаз" продает газ за 17 тысяч гривен, а покупает за 32 тысячи гривен, - нардеп

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, ситуация на рынке газа в Украине угрожает стабильности энергосистемы, поскольку государственный монополист действует вопреки экономической логике.

"Дочерняя компания Нафтогаза Укртрансгаз покупает импортный газ уже по 32.5 тысячи грн. (790 долларов) за тысячу кубов. Покупает очень большими объемами. Цена уже более чем в 2 раза больше, чем была летом 2024, когда его надо было активно закачивать в хранилища", - написал Кучеренко.

По словам депутата, "Нафтогаз" продает газ на внутреннем рынке по цене 17 тысяч грн за тысячу кубометров, фактически обваливая рынок. Он также отметил, что компания сделала все, чтобы минимизировать добычу газа частными компаниями.

""Эффективность" - зашкаливает! Как вы думаете - кто по концу за все это заплатит?! И откуда возьмутся деньги на сверхбольшую потребность импортного газа на следующий отопительный сезон?", - подчеркнул Кучеренко.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.