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"Нафтогаз" запропонував знижку для населення: скільки можна зекономити

Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує знижку на газ для побутових користувачів. Зекономити 1% від вартості газу можна при оплаті до 15 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, знижку можна використати під час наступного платежу.

Нагадаємо, населення поки не відчує змін у зв'язку з різким зростанням цін на газ на світових ринках. До 30 квітня діятимуть річні тарифи, які становлять близько 8 гривень за кубометр. Ці ціни приблизно однакові у всіх найбільших постачальників. Зокрема, "Нафтогаз" продає газ населенню по 7,96 гривень за кубометр, компанії під брендом "Твій Газзбут" - 7,99 гривень.

Ціни залишаться стабільними завдяки тому, що державна компанія "Нафтогаз" продає оптом газ постачальникам населенню газ по 7,42 гривні, який вони потім продають з невеликою націнкою.

Підвищення тарифів на газ практично неминуче з 1 травня, оскільки ціни на газ залишаться високими.

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Ціна на газ