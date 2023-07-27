"Нафтогаз" работает над увеличением добычи газа путем сотрудничества с компаниями из США, - Чернышев

Группа "Нефтегаз" налаживает сотрудничество с энергетическими компаниями США, чтобы существенно увеличить внутреннюю добычу газа в Украине благодаря современным технологиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "Нефтегаз Украины" Алексея Чернышева во время встречи с главой энергетического комитета Сената США Джо Менчин.
"Благодарен Джо Менчину за инициативу продвигать группу "Нафтогаз" как важного игрока европейского энергетического рынка и предложение наладить более плотный диалог с американским энергетическим бизнесом", - сообщил Алексей Чернышев.
Кроме того, стороны обсудили шаги, необходимые для взыскания компенсации с России за захват активов в Крыму.
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