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"Нафтогаз" должен обеспечить стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона, - Чернышев

Фото: "Нефтегаз" должен обеспечить стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Александр Мороз

НАК "Нафтогаз Украины" должен обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова.

"Презентовал основные результаты работы и первоочередные задачи группы "Нефтегаз" на заседании комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ. Среди приоритетов на ближайшее время - обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона", - отметил Чернышов.

По его словам, газ остается едва ли не единственным надежным источником энергии в условиях войны. Предприятия Группы продолжают наращивать его добычу.

"К тому же мы активно работаем с регионами накануне зимы и стараемся эффективно в сжатые сроки решать необходимые вопросы. С народными депутатами также обсудили достижения компании, в том числе финансовые и во внедрении реформы корпоративного управления. Нашей команде удалось выйти на существенную прибыль по ключевым бизнесам-направлениями. Это позволяет поддерживать государство в сложные времена", - подчеркнул он.

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Нафтогаз Украины