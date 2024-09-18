"Нафтогаз" должен обеспечить стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона, - Чернышев

"Презентовал основные результаты работы и первоочередные задачи группы "Нефтегаз" на заседании комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ. Среди приоритетов на ближайшее время - обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона", - отметил Чернышов.

По его словам, газ остается едва ли не единственным надежным источником энергии в условиях войны. Предприятия Группы продолжают наращивать его добычу.

"К тому же мы активно работаем с регионами накануне зимы и стараемся эффективно в сжатые сроки решать необходимые вопросы. С народными депутатами также обсудили достижения компании, в том числе финансовые и во внедрении реформы корпоративного управления. Нашей команде удалось выйти на существенную прибыль по ключевым бизнесам-направлениями. Это позволяет поддерживать государство в сложные времена", - подчеркнул он.