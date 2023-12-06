"Нафтогаз" не планирует продлевать контракт с "Газпромом"

"Формальный срок действия контракта - до конца 2024 года. Безусловно, "Нафтогаз" не планирует инициировать продление этого контракта. Точка", - сказал Чернышев.

Сейчас НАК продолжает выполнение своих обязательств для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов, в первую очередь странам Евросоюза. "Для них это вопрос обеспечения энергией во время зимы", - сказал глава НАК.

Текущий объем транзита, по его словам, составляет 42 млн кубометров в сутки. "Это стабильный показатель с небольшими колебаниями за последние 8 месяцев", - отметил Чернышов.

Без перебоев

Если транзит будет прекращен, перебоев с газоснабжением не должно быть. "Мы готовы к такому сценарию и ответные шаги будут сделаны", - сказал глава НАК.

Чернышов признал, что в таком случае расход газа для перекачки его из западных регионов в восточные увеличится, но на небольшой объем, который может быть покрыт.

"С точки зрения объемов ПТП (производственно-технологические потери – ред.) оператора ОГТС, они немного увеличатся, для того чтобы обслуживать этот процесс, по сравнению с текущими объемами. Но это вполне возможно", - отметил глава НАК.

Транзитное соглашение

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нефтегаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, "Украина" позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Российский президент Владимир Путин в прошлом году сделал ставку на энергетический кризис в Европе, прекратив поставки трубопроводного газа. В результате "Газпром" фактически потерял свой главный рынок в Европе, приносивший ему десятки миллиардов долларов в год.

"Газпром" прекратил публикацию данных о поставках газа в Европу. Однако расчеты показывают, что объемы в 2023 году упали более чем вдвое.